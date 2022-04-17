Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği Spor Toto Süper Lig 33'üncü hafta müsabakasının ardından Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"Bugün kazandığımız için çok mutluyuz" diyen Bayındır, "Her maç final niteliğinde bu saatten sonra. Elimizden geleni yapacağız. Taraftarımıza güzel destekleri için teşekkür ederiz. Onlar bizi kıvılcımlıyor, biz sahada ateşi yakıyoruz. İnşallah böyle devam ederiz galibiyetlerle, kalan maçlardan sonra da en iyi yerde bitiririz" dedi.
"MAÇLARA İYİ KONSANTRE OLUYORUM"
Kendisini sahada iyi hissettiğini dile getiren Altay Bayındır, "Camiamıza geldiğim günden beri çalışıyorum, mücadele veriyorum, elimden geleni yapıyorum. İyi konsantre oluyorum her maça. Bundan sonra da performansımı artırmak için çalışmalarıma fazlasıyla devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
"MAÇ KAYBETTİKTEN SONRA BİR ŞEYLERİ HESAPLAMANIN BİR ANLAMI YOK"
Maç maç baktıklarını belirten Altay, "Bizim için önümüzde sadece Rize maçı var. Maç kaybettikten sonra bir şeyleri hesaplamanın bir anlamı yok. O yüzden biz de hocalarımızla hep maç maç düşünüyoruz. Rize maçını kazanmak için oynayacağız. Takdir-i ilahi. Sezon sonuna kadar başarılı bir şekilde gidersek neler olur, neler biter hep beraber görürüz. Ondan önce bizim yapmamız gereken şey maçları kazanmak, biz de ona odaklıyız" diye konuştu.
"İSMAİL KARTAL NE YAPMASI GEREKTİĞİNİ BİLİYOR"
Teknik direktör İsmail Kartal'ın tüm benliğiyle elinden geleni yaptığının altını çizen Altay, "Zaten Fenerbahçe'nin içinden gelen bir isim. Camianın dinamiklerine hakim, saha içinde her maça, her rakibe bizi ayrı bir şekilde motive edip çalıştırıyor. Ne yapması gerektiğini biliyor. Bize de bunu aşılıyor. Biz de elimizden geleni sahada yapıyoruz. Karşılığını da alıyoruz, inşallah bu şekilde devam eder" dedi.
Altay son olarak taraftarlarıyla bir bütün olmanın farklı bir duygu ve hissiyat olduğunu söyleyerek, "Camiamız hep birlikte bütün olduğu zaman birçok şeyi aşıp birçok şeyi başarabileceğimize inanıyorum. Onlar da sağ olsun kaç maçtır bize sonuna kadar destek veriyorlar, gol yediğimizde de, attığımızda da... Ne olursa olsun. İnşallah bu bütünlüğümüz, bu birliğimiz, sezon sonuna kadar devam eder" diyerek sözlerini noktaladı.
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