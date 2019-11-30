Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Göztepe maçının ardından şunları söyledi:

"Çok üzüldüğümüz bir maç oldu. 3 puan için gelmiştik. Geçen haftaki penaltıda Malatya kalecisi öne çıkmıştı. Kalenin içinden ufak bir adımlama olacak. Mecbur yapacaksın. Geçen hafta da izlensin. Küçük nüanslar sonucu getiriyor. Olan oldu, bitti. Bunlara iyi bakılması gerekiyor. Bizim kaçırdığımız penaltı sayıldı. Üzgünüm, çok fazla üzüldüm.

Bu maç bitti. Biz şampiyonluğu istiyoruz. Önümüzdeki maçlara daha iyi odaklanacağız. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Konuşulanlara bakmadan çalışıyorum. Her türlü baskı geliyor. Bunu kaldırmak için çok çalışmak gerekiyor. Her zaman çalışacağım."