Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini alan Fenerbahçe'de Altay Bayındır kalesinde devleşti. Maç boyunca kalesine 8 isabetli şut gelen Altay Bayındır 7'sinde gole izin vermedi. Özellikle Bakasetas ve Efecan Karaca'nın şutlarında kalesinde devleşen Altay, 86. dakikadaki kritik pozisyonda da Babacar'ın kafa vuruşunu kurtardı. Genç file bekçisi yaptığı kurtarışlarla alınan 2-1'lik galibiyetin mimarı oldu. Altay maç sonunda ise acı haberi verdi.

Birlikte büyüdüğü kuzeninin hayatını kaybettiğini ve maçtan bir gün önce defnedildiğini belirten Altay yayıncı kuruluşa şunları söyledi: "Kuzenimi toprağa verdim. Kampa bu yüzden geç katıldım. Biraz duygusal yoğunluğum fazlaydı. Ailemi yalnız bırakmadım ama ikinci ailem de Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi de yalnız bırakamazdım. Kuzenime armağan olsun bu galibiyet. Mekanı cennet olsun."