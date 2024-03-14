Altay Bayındır'a rakip! Manchester United o kaleciye talip...

REKLAM advertisement1

İngiltere Premier League devi Manchester United, kaleci rotasyonunu güçlendirmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin MLS ekiplerinden Columbus Crew forması giyen genç yetenek Patrick Schulte'yi kadrosuna katmayı hedefliyor.

Daily Mail'in haberine göre, Manchester United, takımın mevcut kalecilerinden Tom Heaton ile yollarını ayırarak kadrosuna Patrick Schulte'yi katmayı planlıyor.

Onana ve Altay Bayındır ile kaleci rekabetini hareketlendirmesi için Schulte'nin ideal aday olarak görüldüğü de aktarıldı.

23 yaşındaki Amerikalı kaleci Schulte, Columbus Crew formasıyla toplamda 43 maçta görev yaparken, 11 maçta kalesini gole kapattı, 56 gole de engel olamadı.

Altay Bayındır ise, Manchester United formasıyla tek maçta görev aldı. FA CUP'ta Newport Count takımına karşı 90 dakika süre bulan Altay kalesinde 2 gol gördü.