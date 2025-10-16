Altay Başkanı Sinan Kanlı'dan eski yönetimlere sert tepki!

Süper Lig'e çıktığı 2021 yılından sonra hiç transfer yapamadığı kadrosuyla 3’üncü Lig 4’üncü Grup'ta amatöre düşme hattında yer alan siyah-beyazlılarda Sinan Kanlı, eski yönetimlere yüklendi.

Son kongrede toplam borcu 936 milyon TL olarak açıklanan kulüpte, borcun yüzde 95’lik bölümünün eski başkan Özgür Ekmekçioğlu döneminde yapıldığını iddia eden Sinan Kanlı, "Ekmekçioğlu, kulübü eşi benzeri görülmemiş bir zarara uğratmıştır. Hoyratça, sorumsuzca, fahiş bir şekilde yaratılmış bir borç. Özgür Ekmekçioğlu, Altay’ı eşi benzeri görülmemiş bir zarara uğratmıştır. FIFA’da tek taraflı fesih yapmış 23 yabancı futbolcunun dosyası bulunuyor. Borç faizlerle 12-13 milyon Euro civarında" diye konuştu.

REKLAM

'MAHKEMEYE BAŞVURACAĞIZ'

Eski başkan Ekmekçioğlu’na zeytin dalı uzattığını ifade eden Altay Başkanı Kanlı, "Görüşmeye çalıştık. Zeytin dalı uzattık, dönüş alamadım. Kendisini Altay camiasından büyük gördüğü için ret cevabı aldık. Bunu ego savaşıyla, kötü tezahüratla açıklayamazsın. 111 yıllık kulübü yıkıma uğratmayı açıklayamazsın. Kendi rızanla ödeyecek misin? Yoksa enkazın faturasını ödemeye sizleri hukuki yollardan mecbur mu bırakmamız gerekiyor? Tablo çok karanlık. Yönetimi ibra edilmeyen Özgür Ekmekçioğlu’na hafta sonuna kadar süre veriyorum, adım atmazlarsa önümüzdeki hafta mahkemeye başvurup ceza alması adına elimizden geleni yapacağız" dedi.

'PUAN SİLME CEZALARI KAPIMIZDA'

Eski yabancı oyunculardan Alhassan’ın kulübüne ve Cocalic’e 500 bin Euro civarında ödeme yaparak eksi 6 puan ceza gelmesinin önüne geçtiklerini ancak 1,5 milyon Euro tutarında 3 farklı dosyanın daha kulübe geldiğini belirten Altay Başkanı Sinan Kanlı, "Tüm camiayı harekete, aksiyon almaya davet ediyorum. Bu hepimiz için seferberlik görev emridir. İcralar sürekli geliyor. Kupalar üzerinde işlem yapmaya çalışıyorlar. Başarıyorlar da. Kulübün amatöre gitmesini istiyorlar. Puan silme cezalarının önüne geçmeye çalışıyoruz ancak bu sefer işimiz ilk baştaki kadar kolay değil maalesef" şeklinde konuştu.

'İKİNCİ EL BAĞIŞLANMIŞ ÇARŞAF VARDI'

Göreve geldiklerinden bu yana tesiste pek çok eksikliği giderdiklerini anlatan Sinan Kanlı, "Tesiste her türlü malzemeye su katılarak yapılan sağlıksız yemekler vardı. Profesyonel bir firma ile anlaşarak yemek konusunu çözdük. Nevresim takımları ikinci eldi, bağışlanmış çarşaflar vardı. Hepsini attık, yeniledik. Çöplüğe dönmüş tesisin bahçe ve peyzaj işlemlerini yaptık. Elektrik tesisatlarını yeniledik, aydınlatma yaptık. Binalar boyandı. Güvenlik problemini çözdük. Tesiste sıcak su bile yoktu, doğalgaz kapalıydı, elektrik kaçaktı. Hepsini çözdük. Antrenman malzemesi yoktu. Bizden önceki yönetim gelen malzemeleri kolilerle götürdü. Kamp parasını peşin ödedik. A takım ve altyapıya birer otobüs tahsis ettik" dedi.

'GÜRÜZ YÖNETİMİ ALHASSAN'A ÖDEME YAPMADI'

Yüksel Gürüz başkanlığındaki önceki dönemde Alhassan’ın dosyasıyla ilgili iddia edildiği gibi bir ödeme yapılmadığını kaydeden Kanlı, Alsancak Mustafa Denizli Stadı’ndaki lisanslı ürün mağazasının kapanmasına Gürüz yönetiminin neden olduğunu iddia etti. Kanlı, "Güzelim mağazayı kaçırdılar. Önümüzdeki günlerde yine stadımızın altında bir dükkanın ihalesi açılıyor. Kulüp adına ihaleye girip alacağız inşallah" şeklinde konuştu. Kanlı, futbolcu Mehmet Gündüz’ün yine aynı dönemde 88 bin TL ödeme yapılmaması nedeniyle kulüpten ayrıldığını söyledi. Sinan Kanlı, yönetim olarak şimdiye kadar kulübe yaklaşık 50 milyon TL harcama yaptıklarını, kulübe 11 yeni spor okulu kazandırdıklarını bildirdi.

YUSUF ŞİMŞEK: BÜYÜK ALTAY'A YAKIŞMIYOR

Ligde amatöre düşme hattında yer alan Altay'da teknik direktör Yusuf Şimşek de değerlendirmelerde bulundu. Bulundukları konumun Altay’a yakışmadığını dile getiren Yusuf Şimşek, "Bulunduğumuz konum Büyük Altay’a ve takımımıza yakışmıyor" diyen Şimşek, "Son lig maçımızdan sonra profesyonel futbol takımımızla iki kez toplantı yaptık. Takımımızda kendi içerisinde kötü gidişatdan mutsuz ve düzeltmek için istekli. Hafta başından bu yana yaptığımız antrenmanlardaki isteklilik göze çarpıyor. Kadroyu belirlerken isimlerden ya da daha fazla süre alanlardan ziyade antrenmandaki performanslar kadroyu belirlememi sağlayacak. Tüm takımıma güveniyorum kötü gidişata son vereceğiz” ifadelerini kullandı.