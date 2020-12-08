İHA

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun geçtiğimiz günlerde yapılan PCR testi pozitif olarak sonuçlanmıştı. Siyah-beyazlı kulüp, Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun izolasyon ve tedavi sürecinin başladığını duyurmuştu. Bugün yeni bir açıklama daha yayımlayan Altay, 31 yaşındaki başkanın durumumun hızlı ilerlemesi üzerine tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz hafta Covid-19 teşhisi konulan ve tedbir amaçlı özel bir hastanede gözlem altına alınan Kulüp Başkanımız Sn. Özgür Ekmekçioğlu'nun nefes darlığı şikayeti başta olmak üzere ciddi semptomları bulunmaktadır. Hastalığının hızlı seyretmesinden dolayı Başkanımız maalesef bu sabah saatlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilip müşahede altına alınarak tedavisi devam etmektedir. Ankaraspor maçının hazırlıklarına başlayan oyuncularımız ve teknik heyetimizle son olarak geçtiğimiz gün telekonferans yöntemiyle konuşarak başarı dileyen ve sağlık durumu hakkında bilgi veren Kulüp Başkanımız Sn. Özgür Ekmekçioğlu'na acil şifalar diliyor, en kısa zamanda aramıza dönmesini temenni ediyoruz."