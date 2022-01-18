AA

Ekmekçioğlu, 18 yıl aradan sonra döndükleri Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmalarına rağmen 8. haftadan itibaren istedikleri sonuçları alamadıklarını hatırlattı.

Lige iyi başlangıcın ardından bir düşüş beklediğini ama bu kadarını tahmin etmediğini kaydeden Ekmekçioğlu, "Bundan sonrasında 'Dur.' diyeceğiz. Şu an önümüzde kritik iki tane maç var. Çok hızlı, art arda yapacağımız maçlar olduğu için, süreci en iyi şekilde geçirmeye çalışacağız. Milli takım arasının bizim için bir toparlanma süreci olacağını düşünüyorum. Daha sonra lige yine en iyi şekilde başlayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

"DUYGUSAL BİR KARAR ALDIK"

Ekmekçioğlu, görevden ayrılan Mustafa Denizli'nin camia ve kendileri için çok kıymetli olduğuna dikkati çekerek, "Kendisiyle konuşmamızda, 'Süper Lig'e çıktıktan sonra başka bir görevde devam edebilir mi?' diye düşünüyor, 'Biz de Nobre ile devam ederiz zaten.' diye planlıyorduk. Kendisi teknik direktör olarak devam etmek istedi. Burada duygusal bir karar aldık ve onunla başladık. Bunun artıları da eksileri de oldu." ifadelerini kullandı.

Gelinen süreçte 13 haftada 3 beraberlik alan hiçbir teknik direktörün takımın başında kalamayacağını dile getiren başkan Ekmekçioğlu, "Bizim için en zor olanı seçtik. En kolayı onunla devam etmek olurdu. Tek derdimiz kulübün başarılı olması için mücadele etmek. Takımı en iyi tanıyan, başta da düşündüğümüz isim olan Mert Nobre ile devam etme kararı aldık." şeklinde konuştu.

Ekmekçioğlu, sezon başındaki Mustafa Denizli tercihinden dolayı, planladıkları teknik direktör bütçesinin 3-4 katına çıktığını vurguladı.

Takımın düşüş yaşadığı dönemde taraftarların yönetime eleştiride bulunmasını normal karşıladıklarını aktaran Ekmekçioğlu, "Biz kulüp için en doğru kararları almaya çalışıyoruz. Taraftarlarımızın da duygusal olduğu noktalar var. Bizim ise A takım seviyesinde duygusallıktan uzak kararlar almamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ekmekçioğlu, Mustafa Denizli ile yolları ayırma kararı sonrası taraftarların gösterdiği tepkiyi normal karşıladıklarını belirterek, "Bunlar aile arasında olabilecek şeyler. Bugünden sonra herkes için daha farklı olacağını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Kendilerinin 2 yıl daha görev süreleri olduğunu hatırlatan Ekmekçioğlu, "Sonuna kadar görevimizin başındayız. Burada yapacağımız çok hizmet var." dedi.

"TRANSFER YASAĞIMIZ MEVCUT"

Süper Lig'deki birçok kulüpten daha az borç yükleri bulunduğuna dikkati çeken Ekmekçioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an bizim yönetici alacakları haricinde 10 milyon avro borcumuz ya var ya yok. Bu da baktığınızda hiçbir şey. Biz kulübü TFF 3. Lig'de aldığımızda hemen hemen 10 milyon avro borç vardı. Bunların hepsini kapatıp, bugüne kadar geldik. Transfer yasağımız mevcut ama bunu kaldırmak bizim elimizde. 'Kaldırmalı mıyız, kaldırmamalı mıyız?' sorusunun yanıtını bize zaman gösterecek. Orta ve uzun vadede başarıya ulaşacak şekilde düşünmek lazım. Bunun yanıtını biz de çok düşünüyoruz. İlerleyen günlerde net bir şekilde bunun kararını vereceğiz."

Döviz kurundaki artışın takımları çok etkilediğine de dikkati çeken Ekmekçioğlu, "Federasyondan bize 36 milyon lira garanti para, üzeri de galibiyet primi geliyor. Hesaplarımız 55 puan toplamak üzerineydi. Mustafa Hoca'nın ilk açıkladığı hedef buydu. Bunun üzerinden planlama yapmıştık. Hem Mustafa Hoca'nın belirlediği planlama tutmadığı için hem de dövizdeki artıştan dolayı bütçe planlamamızda sapma oldu." diyerek sözlerini tamamladı.