Altay 90+4'te penaltı bekledi

Beşiktaş ile Altay, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelirken 3 puana uzanan taraf Kara Kartal oldu. Altaylı futbolcular ise karşılaşmanın 90+4. ceza sahası içinde oluşan karambol sonrası penaltı bekledi.

Maçın hakemi Volkan Bayarslan, Video Yardımcı Hakem (VAR) değerlendirmesinin ardından devam kararı verdi.

Karşılaşma sonrası Altaylı oyuncular hakem Bayarslan'a itirazlarını sürdürdü. Saha içine giren Altay Sportif Direktörü Tuna Üzümcü itirazları sonrası kırmızı kart gördü.

Altay iki maç sonra mağlup oldu. Geride kalan 2 maçta Göztepe'yi 2-0 yenen ve Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan İzmir temsilcisi, Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Süper Lig'de 16. yenilgisini alan Altay 22 puanda kaldı.