TFF 1. Lig'in 15. haftasında Altay, Ümraniyespor'u konuk etti.

İzmir temsilcisi, rakibini 11'de Erhan Çelenk,23'te penaltıdan Paixao ve 78'de Kappel'in golleriyle 3-1 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı ve puanını 29 yaparak averajla liderlik koltuğuna oturdu.

17 puanda kalan Ümraniyespor'un tek golünü ise 17'de penaltıdan Okan Derici kaydetti.