ALTAY: 3 - AKHİSARSPOR: 1

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Oğuz Terzi, Murat Şener

Altay: Cihan Topaloğlu, Abdulhamit Yıldız, İbrahim Öztürk, Abdülkerim Bardakcı, Özgür Özkaya, Erhan Kartal (Dk. 46 Murat Uslu),Yılmaz Özeren, Putsila (Dk. 67 Kerim Avcı),Kappel, Tatos, Paixao (Dk. 85 Hakan Demirci)

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü (Dk. 75 Ali Kaan Güneren),Uğur Arslan Kuru, Cocalic, Musa Nizam (Dk. 82 Eray Ataseven),Onur Ayık, Rotman, Bjarnason (Dk. 90+1 Aykut Çeviker),Erhan Çelenk (Dk. 90+1 Çekdar Orhan),Hadzic, Cikalleshi (Dk. 90+1 Bertuğ Bayar)

Goller: Dk. 8 ve 74 Paixao, Dk. 22 Kappel (Altay),Dk. 43 Hadzic (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Musa Nizam, Dk. 68 Cocalic, Dk. 72 Cikalleshi, Dk. 82 Bjarnason (Akhisarspor),Dk. 51 Özgür Özkaya (Altay)