Altay, TFF 1. Lig'in 27. haftasında geriye düştüğü maçta Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. İzmir temsilcisini galibiyete götüren golleri 59. ve 82. dakikalarda Marco Paixao kaydetti.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Suat Arslanboğa, Soner Maraş, Anıl Usta

Altay: Cihan Topaloğlu, Kappel, Tatos (Dk. 68 Kerim Avcı),Turgut Doğan Şahin (Dk. 85 Mustafa Murat Uslu),Yılmaz Özeren, Putsila, Paixao, Abdulhamit Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, Erhan Kartal (Dk. 87 Cenk Özkacar),Özgür Özkaya

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Rayane (Dk. 68 Gökhan Karadeniz),Mirkan Aydın, Selim Ilgaz (Dk. 74 Barbosa),Alican Özfesli, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Popov, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 66 Quali)

Goller: Dk. 59 (Penaltıdan) ve 82 Paixao (Altay),Dk. 56 Mesut Çaytemel (Penaltıdan) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Tatos, Dk. 59 Abdulhamit Yıldız, Dk. 88 Özgür Özkaya, Dk. 90 Mustafa Murat Uslu (Altay),Dk. 39 Yusuf Abdioğlu, Dk. 59 Sadi Karaduman, Dk. 64 Popov, Dk. 68 Kubilay Sönmez, Dk. 78 Gökhan Karadeniz, Dk. 90 Quali (Hatayspor)