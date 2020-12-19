Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Cemil Tunç

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Lokman Gör, Berkay Sülüngöz, Özgür Özkaya, Kappel, Harun Alpsoy (Dk. 35 Yılmaz Özeren),Thiam, Regattin (Dk. 59 Ziya Alkurt),Erhan Çelenk (Dk. 88 Scuk),Paixao (Dk. 88 Gnanduillet)

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Alperen Babacan, Doğukan Nelik, Musa Nizam, Çekdar Orhan, Ali Kaan Güneren, Rotman, Kadir Keleş, Onurcan Güler, İrfan Hadzic (Dk. 84 Mert Efe Çölbeyi)

Goller: Dk. 7 Çekdar Orhan (Akhisarspor),Dk. 36 Regattin (Penaltıdan),Dk. 81 Thiam (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 12 Vrsajevic, Dk. 81 İrfan Hadzic, Dk. 82 Lukac, Dk. 87 Onurcan Güler (Akhisarspor),Dk. 81 Berkay Sülüngöz (Altay)