Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        50
        Fenerbahçe
        FB
        42
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        36
        Göztepe
        GÖZ
        31
        ikas Eyüpspor
        EYP
        30
        Beşiktaş
        BJK
        30
        Rams Başakşehir
        İBFK
        26
        Gaziantep FK
        GFK
        25
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        24
        Trabzonspor
        TS
        22
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Net Global Sivasspor
        SVS
        20
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Bellona Kayserispor
        KYS
        16
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Altay 111'inci yılını kutluyor! - Futbol Haberleri

        Altay 111'inci yılını kutluyor!

        TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, kulübün kuruluşunun 111. yılının kutlamalarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 18:24 Güncelleme: 16.01.2025 - 18:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altay 111'inci yılını kutluyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, kulübün kuruluşunun 111'inci yılının kutlamalarına başladı. Siyah-beyazlılar kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenledi.

        Altyapı sporcularının ve camiadan isimlerin katıldığı törende Kulüp Başkanı Süleyman Özkaral ve Altyapı Başkanı Cemil Has, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan törende Altay Başkanı Süleyman Özkaral, "Kuva-yi Milliye hareketinin ve Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının kulübü olan Altay ülkemizin ortak değeridir. Tüm camiamızı birlik ve beraberliğe davet ediyorum" diye konuştu.

        111'İNCİ YILA ÖZEL FORMA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

        Altay yönetiminin kulübe kaynak yaratma amacıyla satışa sunduğu 111'inci Yıl Forması görücüye çıktı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, takım kaptanlarımızın önderliğinde 111'inci yıl kuruluş yıldönümümüze özel forma hazırladı. 111'inci yılda özel olarak hazırlanan forma sadece 111 adet üretildi. 111'inci yıl özel forması Kuva-yi Milliye ve kuruluş ilkelerimize bağlılığımızı vurguluyor. Sınırlı sayıda özel üretilen formamızı almak isteyen taraftarlarımız kulübümüzden bilgi alabilirler" ifadelerine yer verildi. Formaların 50 bin TL'den satışa çıkarıldığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        16 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        16 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        İlkan Karaman'ın ölümünde ikinci tutuklama!
        İlkan Karaman'ın ölümünde ikinci tutuklama!
        Evinde tüfekle öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Evinde tüfekle öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar
        Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        'Görev zararında' sert yükseliş
        'Görev zararında' sert yükseliş
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Transferde sıcak saatler!
        Transferde sıcak saatler!
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Habertürk Anasayfa