Altay ile Sivasspor, Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde İzmir'de karşı karşıya geldi. Konuk ekip 38. dakikada golü buldu. Gradel'in hazırladığı pozisyonda Yatabare skoru 1-0'a getirdi.

Altay'ın bu gole yanıtı gecikmedi. 44. dakikada Rayyan'ın pasında Bamba skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da girdiği pozisyonları gole çeviremedi ve mücadele 1-1 sonuçlandı. Bu sonuçla Altay puanını 16'ya yükseltirken Sivasspor haftayı 12 puanla tamamladı.