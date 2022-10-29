Altay, Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Sakaryaspor'a konuk oldu. TRT SPOR'daki maçı İzmir ekibi 2-1 kazandı.

Altay'ın golleri 10 ve 45. dakikalarda Marco Paixao'dan geldi. Sakaryaspor'un tek golünü ise 43. dakikada Kabongo Kassongo kaydetti.

Bu sonuçla ligde 5 hafta sonra kazanan Altay puanını 11'e çıkardı. Ligde üst üste ikinci maçını kaybeden Sakaryaspor ise 15 puanda kaldı.