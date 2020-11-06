Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Erkan Özdamar, Oğuz Terzi, Murat Temel

Altay: Burak Öğür, Rıdvan Şimşek, Cocalic, Lokman Gör, Kadir Yazıcı, Yılmaz Özeren (Dk. 62 Putsila),Harun Alpsoy (Dk. 80 Yekta Kurtuluş),Regattin (Dk. 80 Gnanduillet),Kappel, Ziya Alkurt (Dk. 46 Erhan Çelenk),Paixao



Balıkesirspor: Atilla Özmen, Doğa İşeri, Berat Aydoğdu (Dk. 77 Uğur Aygören),Birol Parlak, Batuhan İşçiler, İsmail Yüksek, Cumali Bişi, Ezeh, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk 38 Otoo),Anıl Taşdemir, Abdülkadir Kayalı (Dk. 67 Mrsic)

Goller: Dk. 35 ve 79 Ezeh, Dk. 87 Mrsic (Balıkesirspor),Dk. 53 Regattin (Altay)

Sarıkartlar: Dk. 55 Yılmaz Özeren, Dk. 90+2 Gnanduillet (Altay),Dk. 65 Batuhan İşçiler (Balıkesirspor)