01 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Altay: 1 - Altınordu: 0
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Şahan Yılmaz, Kemal Elmas
Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Abdulhamit Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, Özgür Özkaya, Kappel, Adamu (Dk. 46 Tatos),Yılmaz Özeren, Doğa İşeri (Dk. 60 Turgut Doğan Şahin),Kerim Avcı, Paixao (Dk. 85 Cenk Özkacar)
Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak (Dk. 86 Yusuf Yalçın Arslan),Atakan Üner (Dk. 73 Yasin Ozan),Furkan Çil, Muhammed Mert, Okan Derici, Metehan Mimaroğlu, Hüsamettin Yener (Dk. 77 Kemal Rüzgar)
Gol: Dk. 67 Paixao (Altay)
Kırmızı kart: Dk. 64 Kerim Avcı (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 14 Sinan Osmanoğlu (Altınordu),Dk. 42 Yılmaz Özeren, Dk. 88 Turgut Doğan Şahin (Altay)
TFF 1. Lig'de iki İzmir ekibinin mücadelesinde Altay, Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.
Müsabakadan önce Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıda şehit düşen askerler unutulmadı. Şehitlerin isimleri ve fotoğrafları reklam panolarında yer alırken, tüm şehitlerin isimleri tek tek anons edildi.
Ellerinde Türk bayrakları olan taraftarlar, şehit isimlerinin okunmasının ardından "burada" şeklinde cevap verdi. "Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için" anonsunun ardından taraftarlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratı yaptı.
Sahaya ay-yıldızlı tişörtlerle çıkan her iki takım futbolcuları ve hakemler "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartı taşıdı. Müsabakadan önce şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.
ÖNEMLİ DAKİKALAR
14. dakikada Okan’ın sol kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Metehan'ın vuruşunda kaleci Cihan’ın ayağıyla uzaklaştırmaya çalıştığı topa Ravil kafaya vurdu. Kaleye giden topu Paixao çizgiden çıkardı.
26. dakikada Altınordu’nun sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Okan Derici’nin şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta çıktı.
63. dakikada Kerim Avcı’nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Erhan Erentürk kurtardı.
64. dakikada Kerim Avcı’nın Muhammed Mert’e yaptığı müdahale sonrasında hakem, Avcı’ya ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.
67. dakikada sol kanattan Turgut Doğan Şahin’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Paixao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
74. dakikada gelişen Altınordu atağında ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan topa vuran Metehan Mimaroğlu’nun şutunda top az farkla üst direğin üstünden auta çıktı.
90+3. dakikada Altay ceza sahasında gelişen pozisyonda kafa topuna yükselen Kerim Alıcı meşin yuvarlağı kaleye doğru yönlendirdi, çizgi üzerinde duran Yılmaz Özeren, kafa vuruşuyla topu kornere gönderdi.
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