Altan kardeşler ve Ilıcak yeniden hakim karşısında

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek, Şükrü Tuğrul Özşengün ile tutuksuz sanık Mehmet Altan katıldı. Tutuklu sanık Ahmet Altan ve Fevzi Yazıcı ise tutuklu bulundukları cezaevinden sesli ve görüntülü olarak katıldı.

BERAAT VE TAHLİYELERİNİ TALEP ETTİLER

Mahkeme heyeti, Yargıtay bozma kararı ile ilgili olarak görüşlerini sordu. Tutuklu sanık Nazlı Ilıcak, Yargıtay kararına uyulmasını isteyerek tahliyesine karar verilmesini talep etti.

"FİKİRLERİ YARGILAMAYIN"

Tutuklu sanık Ahmet Altan ise, davanın başından beri fikirleri yargılamaya uğraşıldığını söyledi. Yargının sınırları olduğunu söyleyen Ahmet Altan, “o sınırlar sadece eylemleri yargılamaya imkan tanır. Yargının sınırlarını hukuk belirler” dedi. Altan ayrıca “fikirleri yargılamaya kalkmayın” diye konuştu.

BERAATINI İSTEDİ

Tutuksuz sanık Mehmet Altan da, 3 yıl 1 aydır adalet aramak için çırpındıklarını söyleyerek “30 yıl çalıştığım üniversiteden atıldım. Yurt dışı çıkış yasağım devam ediyor. Yargıtay kararına uyulmasını ve beraatıma karar verilmesini talep ediyorum” dedi. Diğer sanıklarda beraat ve tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

TUTUKLULUKLARININ DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yargıtay’ın bozma kararına uyulmasına karar verdi. Mahkeme, Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın da arasında bulunduğu 5 sanığın kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimalleri bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanık Mehmet Altan’ın yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasına hükmeden mahkeme, dava dosyasının savcılığa mütalaa için gönderilmesine de karar verdi.

YARGITAY KARARI BOZMUŞTU

Yerel Mahkeme tarafından 6 sanık hakkında "Anayasayı İhlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yargıtay, Mehmet Altan hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın ise Anayasayı İhlal suçundan değil, "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan yargılanmaları gerektiğini belirterek bozma kararı vermişti. Davanın diğer 3 sanığının ise "Silahlı terör örgüte üye olmak" suçundan yargılanmaları gerektiğini belirtmişti.