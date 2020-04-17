İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'ndan (İZVAK) yapılan açıklamada stadyumun önümüzdeki sezona yetiştirilmesinin planlandığı belirtildi. İZVAK'ın bilgilendirme yazısında, "Alsancak stat inşaatında çalışmalar, Covid-19 nedeniyle kontrollü olarak, ancak duraksamadan devam ediyor. Kale arkası misafir takım tribünü tamamlanmak üzere. Localar, soyunma odaları, ortak kullanım alanları, mekanik ve elektrik altyapıları hazırlanıyor. Hedef, 2020-2021 sezonu" ifadelerine yer verildi.

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