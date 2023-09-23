AlphaTauri'nin 2024 yılındaki pilotları Tsunoda ve Ricciardo oldu

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Formula 1'de 2024 yılı için takımların pilotları belli olmaya devam ediyor. AlphaTauri de resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2024 yılında Japon pilot Yuki Tsunoda ve Avustralyalı sürücü Daniel Ricciardo ile yarışacağını duyurdu.

2021 yılında AlphaTauri ile Formula 1'e adım atan Yuki Tsunoda o dönemden beri takımda yer alıyor. Daniel Ricciardo ise Formula 1'de daha önce HRT, Toro Rosso, Red Bull, Renault ve McLaren takımları için yarışmıştı.