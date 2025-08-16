Habertürk
        Alperen Şengün ve Yiğit Arslan, Çekya maçının kadrosundan çıkarıldı - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün ve Yiğit Arslan, Çekya maçının kadrosundan çıkarıldı

        TBF, Alperen Şengün ve Yiğit Arslan'ın Çekya maçının kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2025 - 17:42 Güncelleme: 16.08.2025 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alperen ve Yiğit, Çekya kadrosundan çıkarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Basketbol Federasyonu, Alperen Şengün ve Yiğit Arslan'ın Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'da üçüncülük maçına çıkacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

        Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Milli oyuncularımızdan Alperen Şengün önlem amaçlı, Yiğit Arslan ise topuğundaki sakatlıktan ötürü bu akşam Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'da üçüncülük maçına çıkacak A Erkek Milli Takımımızın maç kadrosunda yer almayacaklar" denildi.

        Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'daki ilk maçında Almanya'ya 73-71 mağlup olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, turnuvanın üçüncülük maçında Çekya ile bu akşam saat 19.00'da karşılaşacak.

