Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Rockets, Cavaliers'ı yendi!

NBA'de 8 maç yapıldı. Batı Konferansı'nda ikinci sırada bulunan Rockets, konuk ettiği Doğu Konferansı lideri Cavaliers'ı tek sayı farkla yendi.

Son anlarının büyük heyecana sahne olduğu karşılaşmada milli basketbolcu, maçın bitimine 4,5 saniye kala iki serbest atıştan yararlanırken, sonrasında Cavaliers'ta Darius Garland, maçın bitmesine 2,8 saniye kala üç serbest atıştan ikisini kaçırdı ve Rockets, Cavaliers karşısında bir sayı farkla galibiyete ulaştı.

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Mücadelede yaklaşık 29 dakika süre alan Şengün, 18 sayı, 11 ribaunt, 4 asist ve 1 blokla oynadı.

Cavaliers'ta Garland'ın 26 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

GILGEOUS-ALEXANDER'DAN 54 SAYIYLA KARİYER REKORU Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Utah Jazz'ı 123-114 mağlup etti. REKLAM Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 54 sayıyla NBA'de kendi kariyer rekorunu kırdı. Batı Konferansı'nda son sırada yer alan Jazz'da John Collins, 22 sayı kaydetti. Öte yandan, New Orleans Pelicans ile Milwaukee Bucks arasında geçen gece oynanması planlanan karşılaşma, New Orleans bölgesindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

SONUÇLAR Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 104-114 Brooklyn Nets-Phoenix Suns: 84-108 Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 114-115 Houston Rockets-Cleveland Cavaliers: 109-108 Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets: 132-120 Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 123-114 Sacramento Kings-Golden State Warriors: 123-117 Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 113-117