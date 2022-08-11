Alışveriş turu

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Güneşli havanın keyfini çıkaran basketbolcu, yeğeni için oyuncak alışverişi de yaptı. Şengün, ardından kısa bir süre sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.