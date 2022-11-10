NBA'e 13 karşılaşmayla devam edildi. Toronto Raptors'ın, Houston Rockets'ı 116-109 yendiği maçta milli basketbolcu Alperen Şengün, 30 dakika 20 saniye süre aldı.
Houston Rockets forması giyen Şengün, 17 sayı, 8 ribaunt ve 1 asist, 1 top çalma ve 3 blok performansı mağlubiyete engel olamadı.
Jalen Green, Houston Rockets'ta 21 sayı ile takımın maçtaki en skorer oyuncusu oldu.
Toronto Raptors'ta ise Fred VanVleet, 32 sayı ile galibiyete katkı verdi.
Cedi Osman'dan 7 sayı
Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Cleveland Cavaliers, Sacramento Kings'e 127-120 yenildi.
Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 15 dakika 14 saniye süre aldığı maçta 7 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistlik performans göstererek mağlubiyete engel olamadı.
Cavaliers'ta Donovan Mitchell, kaydettiği 38 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen takımını galibiyete taşıyamadı.
Sacramento Kings'te ise Domantas Sabonis 21 sayı, Harrison Barnes ise 20 sayı ile oynadı.
Desmond Bane ve Ja Morant'tan 32'şer sayı
Memphis Grizzlies, San Antonio Spurs'u 124-122 mağlup etti. Grizzlies'ta Desmond Bane ve Ja Morant, 32'şer sayı ile galibiyeti getirdi.
San Antonio Spurs'ta Jakob Poeltl ve Devin Vassell'in 22'şer sayısı mağlubiyete engel olmaya yetmedi.
Bu sonuçla birlikte San Antonio Spurs, üst üste 5. mağlubiyetini aldı.
Sonuçlar:
Orlando Magic-Dallas Mavericks: 94-87
Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers: 95-105
Indiana Pacers-Denver Nuggets: 119-122
Atlanta Hawks-Utah Jazz: 119-125
Boston Celtics-Detroit Pistons: 128-112
Brooklyn Nets-New York Knicks: 112-85
Toronto Raptors-Houston Rockets: 116-109
Chicago Bulls-New Orleans Pelicans: 111-115
Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 117-129
Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks: 132-136
San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 122-124
Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 114-101
Sacramento Kings-Cleveland Cavaliers: 127-120
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!