NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Minnesota Timberwolves'un, Houston Rockets'ı 129-117 yendiği maçta milli basketbolcu Alperen Şengün, 20 dakika 22 saniye süre aldı.
Houston Rockets forması giyen Şengün, 17 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı.
Minnesota Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns, bulduğu 25 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.
MILWAUKEE BUCKS 9'DA 9 YAPTI
Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Oklahoma City Thunder'ı 108-94 yenerek 9'de 9 yaptı.
Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun sakatlığı nedeniyle yedek kulübesinde olduğu maçta Brook Lopez 25 sayı attı.
BOSTON CELTICS ÜÇLÜK REKORUNU KIRDI
Boston Celtics, New York Knicks'i 133-118 mağlup etti. Boston Celtics'te Jaylen Brown 30 sayı ve Jayson Tatum 26 sayı attı.
Boston Celtics, maçta bulduğu 27 üçlükle bir maçta bulduğu en fazla üçlük sayısıyla NBA takım rekorunu kırdı.
New York Knicks'te Julius Randle, 29 sayı, RJ Barrett ise 27 sayı kaydetti.
SONUÇLAR
Orlando Magic-Sacramento Kings: 123-126
Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 94-98
Atlanta Hawks-New Orleans Pelicans:124-121
New York Knicks-Boston Celtics: 118-133
Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder: 108-94
Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 129-117
Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 126-101
Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 102-82
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