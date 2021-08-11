2021 NBA Draftlarında Houston Rockets'ın 1. Tur 16. sıradan seçtiği milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA Yaz Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Şengün, Houston Rockets'ın Detroit Pistons'ı 111-91'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada 25 dakika süre aldı ve 21 sayı, 8 ribaund, 4 blok, 3 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

19 yaşındaki basketbolcu, Cleveland Cavaliers ile oynanan maçta da 15 sayı, 15 ribaund ile double-double yapmıştı.