Alperen Şengün'lü Houston Rockets, Minnesota Timberwolves'a 111-90 mağlup oldu
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 111-90 mağlup oldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün "double- double" ile damga vurduğu Minnesota Timberwolves deplasmanında 111-90 mağlup oldu.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Alperen'in 15 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptığı maçta Rockets, Timberwolves'a kaybederek bu sezonki 26. yenilgisini yaşadı.
Timberwolves'ta Anthony Edwards 32 sayı, 6 ribaunt ve 1 asist; Rudy Gobert 17, Karl-Anthony Towns 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
SUNS, BEAL'IN 43 SAYISIYLA KAZANDI
Phoenix Suns, deplasmanda Washington Wizards'ı 140-112 mağlup ederek sezonun 29. galibiyetini elde etti.
Eski takımına karşı 43 sayı, 2 ribaunt ve 6 asistlik bir performans sergileyen Bradley Beal, Suns'ı galibiyete taşıyan isim oldu.
Wizards'ta Deni Avdija'nın 24 sayı, 3 ribaunt ve 1 asist; Eugene Omoruyi'nin 16 sayı, 10 ribaunt ve 3 asistlik katkıları yenilgiyi önleyemedi.
Sonuçlar
Detroit Pistons-Orlando Magic: 99-111
Washington Wizards-Phoenix Suns: 112-140
Boston Celtics-Memphis Grizzlies: 131-91
Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 99-115
Miami Heat-Los Angeles Clippers: 95-103
Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors: 135-127
Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 111-90
Utah Jazz-Milwaukee Bucks: 123-108
Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 112-103