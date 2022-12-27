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NBA'de Houston Rockets formasını terleten Alperen Şengün, Chicago Bulls karşısında takımını galibiyete taşıdı! Rockets, rakibini 133-118'lik skorla devirirken Alperen'in performansı da geceye damga vurdu. 32 dakika süre bulan milli basketbolcumuz 25 sayı 11 ribaund ile double double yaptı. 10/12 saha içi isabetiyle yüzde 83'lük oran tutturan Alperen ayrıca 6 asist ve 2 blok yaptı.

DETAY MAÇ SONU ORTAYA ÇIKTI Houston Rockets'ı galibiyete taşıyan Alperen'in başarılı performansının sırrı da maç sonunda ortaya çıktı. ATT Sports'un muhabiri Vanessa Richardson'ın aktardığına göre Alperen Şengün'ün babası, oğlunu ziyaret etti ve maçı tribünden izledi. Alperen maç sonunda babasıyla fotoğraf çektirirken bu ziyaretin ona şans getirdiğini söyledi.

JOKIC'E BENZETİLİYOR Bulls karşısında da 'no-look' paslarına devam eden Alperen'in takım arkadaşlarına yaptığı servisler, sosyal medyada gündeme oturdu.

Oyun stiliyle Nikola Jokic'e benzetilen Alperen'le ilgili konuşan Jokic, rakip oldukları maçın ardından açıklamalar yapmış ve milli basketbolcuya övgüler düzmüştü.

NBA'in en değerli uzunlarından Jokic, "Bence o gerçekten yetenekli. Belki kulağa tuhaf gelebilir, ama bence onun üzerinden daha fazla oynamalılar. Çünkü bazen takım olarak fazla durağan görünüyorlar. Özellikle çok fazla üçlük atmaya odaklandıklarında. Adam yetenekli. Pas veriyor, sırtı dönük oynuyor, çember etrafında iyi bitirici. O sahadayken farklı oyunlar izleyebiliyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.