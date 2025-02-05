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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'den, Brooklyn Nets karşısında double double! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'den, Brooklyn Nets karşısında double double!

        NBA'de Brooklyn Nets, evinde mücadele ettiği Houston Rockets'ı 99-97'lik skorla mağlup etti. Houston'da milli oyuncu Alperen Şengün, 24 sayı, 20 ribaund ve 4 asistle oynadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 10:14 Güncelleme: 05.02.2025 - 10:14
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        Alperen Şengün, double-double ile döndü!
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        NBA'de normal sezon 7 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Barclays Center'da karşılaştığı Brooklyn Nets'e 99-97'lik skorla kaybetti.

        Ligde üst üste 4, toplamda 18. yenilgisini alan Houston'da, Alperen süre aldığı 34 dakikada 24 sayı, 20 ribaund ve 4 asistle oynarken, Dillon Brooks ile Reed Sheppard da 16'şar sayı ile katkı verdi. Bu sezonki 17. galibiyetini elde den Brooklyn'de ise Keon Johnson 22 sayı, Nicolas Claxton ve Tosan Evbuomwan da 14'er sayıyla mücadeleyi tamamladı.

        EMBIID TRIPLE DOUBLE YAPTI, PHILADELPHIA KAZANDI

        Philadelphia 76ers evinde oynadığı Dallas Mavericks'i 118-116'lık skorla yenerek, 20. galibiyetini kazandı. Philadelphia'da milli oyuncu Adem Bona, 7 dakika kalığı müsabakada 2 sayı, 1 ribaund, 1 asist ve 1 blokla oynarken, Tyrese Maxey 33 sayı, 13 asistle double double ve Joel Embiid de 29 sayı, 11 ribaund ve 10 asistle triple double yaptı. Ligdeki 25. mağlubiyetini alan Dallas'ta ise Kyrie Irving'in 34 sayı, 9 ribaund ve Naji Marshall'ın da 19 sayı, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

        NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

        Philadelphia 76ers: 118 - Dallas Mavericks: 116

        Brooklyn Nets: 99 - Houston Rockets: 97

        Toronto Raptors: 115 - New York Knicks: 121

        Cleveland Cavaliers: 105 - Boston Celtics: 112

        Chicago Bulls: 133 - Miami Heat: 124

        Los Angeles Clippers: 97 - Los Angeles Lakers: 122

        Portland Trail Blazers: 112 - Indiana Pacers: 89

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