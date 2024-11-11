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        Haberler Spor Basketbol Alperen Şengün 27 sayı attı, Houston Rockets kazandı - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün 27 sayı attı, Houston Rockets kazandı

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 27 sayıyla oynadığı maçta Detroit Pistons'ı 101-99 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 11:17 Güncelleme: 11.11.2024 - 11:33
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        Alperen şov yaptı, Rockets kazandı!
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Detroit Pistons'ı 101-99 mağlup etti.

        NBA'e 11 maçla devam edildi. Rockets'ın Pistons deplasmanında kazandığı maçın en skoreri olan Alperen Şengün, 27 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

        Sezonun 6. galibiyetini alan Rockets'ta Tari Eason 18 ve Jalen Green 15 sayı kaydetti.

        Pistons'ta Cade Cunningham'ın 26 ve Isaiah Stewart'ın 16 sayısı, sezonun 7. yenilgisini önleyemedi.

        NİKOLA JOKİC'TEN ETKİLEYİCİ PERFORMANS

        Denver Nuggets, sahasında Dallas Mavericks'i 122-120 mağlup etti.

        Üst üste 5 olmak üzere 7. galibiyetine ulaşan Nuggets'ta etkileyici bir performansa imza atan Nikola Jokic, 37 sayı, 18 ribaunt, 15 asistle "triple-double" yaptı. Jamal Murray 18 ve Michael Porter Jr 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

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        Mavericks'te Kyrie Irving'in 43 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Luka Doncic'in 24 sayı, 9 ribaunt, 9 asistlik performansları, sezonun 5. mağlubiyetini engelleyemedi.

        LEBRON JAMES'TEN "TRİPLE-DOUBLE"

        Los Angeles Lakers, LeBron James'in 19 sayı, 10 ribaunt, 16 asistle "triple-double" yaptığı karşılaşmada Toronto Raptors'ı 123-103'lük skorla geçti.

        Ev sahibi Lakers'ta Austin Reaves 27 ve Anthony Davis 22 sayıyla sezonun 6. galibiyetine katkı verdi.

        RJ Barrett ve Chris Boucher'ın 18'er sayı attığı Raptors ise 9. mağlubiyetini yaşadı.

        Sonuçlar

        Detroit Pistons-Houston Rockets: 99-101

        Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 107-113

        Indiana Pacers-New York Knicks: 132-121

        Orlando Magic-Washington Wizards: 121-94

        Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 107-105 (Uzatmada)

        Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 116-127

        Minnesota Timberwolves-Miami Heat: 94-95

        Phoenix Suns-Sacramento Kings: 118-127 (Uzatmada)

        Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 122-120

        Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 89-134

        Los Angeles Lakers-Toronto Raptors: 123-103

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