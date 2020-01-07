07 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TFF 1. Lig’in ilk yarısını 27 puanla 5. sırada tamamlayan Manisa ekibi Akhisarspor, kamp çalışmalarını Antalya Belek’te sürdürüyor. İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Akhisarspor’un 22 yaşındaki genç stoperi Alperen Babacan, hedeflerinin Süper Lig’e çıkmak olduğunu söyledi.
Kampın güzel geçtiğini ifade eden Babacan, “Daha 1 hafta daha süremiz var. Gerekli teknik, taktik ve fiziksel yüklemeleri hocamız yapıyor. İnşallah sakatlık olmadan güzel bir kamp geçer takımımız adına. İlk yarı bence hedefimize ulaşamadık. Hedefimiz ilk 2’den şampiyonluk. Şu an Play-Off potasındayız ama bence daha iyi olabiliriz. İkinci yarı önümüzde 17 final maçı var. Neredeyse 11-12 tane net galibiyet almamız lazım ilk 2’den şampiyonluğu düşünüyorsak. Ben bunu yapabileceğimize inanıyorum. Takımıma güveniyorum. Bu konuda çok istekliyiz. Akhisar’ın ait olduğu yere geri dönmesi için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.
“ASIL LİG İKİNCİ YARI BAŞLIYOR”
TFF 1. Lig için yaşına göre tecrübeli olduğunu ifade eden genç oyuncu, “Bazen oynuyorum, bazen oynamıyorum ama çalışmayı hep sürdürüyorum. Bireysel olarak hedeflerim var ama asıl hedefim Akhisarspor’un Süper Lig’e geri dönmesi. Bu benim de hedeflerimi daha da kolaylaştırır. Tabii onun için oynamak her zaman isterim ama bazen de kim oynamış oynamamış bunlara takılmadan takımın mücadelesi için çalışmak gerekiyor. Asıl lig ikinci yarı başlıyor. Mehmet hocamız da bunu söylüyor. Daha kampın başlangıcı olmasına rağmen taktik idmanlarımıza şimdiden başladık. Takım içerisinde ağabeylerimiz, kardeşlerimiz hep beraber bu hedef doğrultusunda konuşuyoruz. İkinci devre zor geçecek ama çok kaliteli bir takımız ve bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.
“TÜRK HALKINI YANILTMADILAR”
A Milli Takım’da forma giyen defans oyuncuları Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral’ın performanslarını çok beğendiğini ifade eden Babacan, “Kesinlikle hak ediyorlar. Ne kadar güçlü olduklarını gösteriyorlar. Bence Türk halkını yanıltmadılar. Herkes de onlardan bunu bekliyordu. Ben hepsinin sonuna kadar destekçisiyim. Ben de kendi hedeflerim doğrultusunda belki bir şekilde oraları yakalayabilirim” açıklamasını yaptı.
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