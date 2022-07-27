Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Alper Ulusoy'un VAR kadrosuna alındığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Süper Lig hakemimiz Alper Ulusoy, kendi isteğiyle VAR kadrosunda yer alabilme dilekçesini Merkez Hakem Kurulu´na sunmuştur. Merkez Hakem Kurulu kendisinin VAR kadrosunda görev alma isteğini onaylamıştır" denildi.