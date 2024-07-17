Alper Ulusoy, hakemliği bıraktığını açıkladı!

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Orta hakemlik sonrası VAR hakemliği görevini yürüten FIFA kokartlı Alper Ulusoy, hakemlik kariyerini noktaladığını açıkladı.

İşte Alper Ulusoy'un açıklaması:

"Dün itibariyle hakemlik ile ilişkimi tamamen kestim. Artık sizlere dışarıdan bir arkadaşınız olarak destek vereceğim. Hakemlik yaptığım süre boyunca istemeden de olsa üzdüğüm kimse varsa hakkını helal etsin, bende yana da helal olsun. Sizlerle çalışmak büyük bir keyifti. Umarım bir birinize sahip çıkarak, başarılarla dolu, gönlünüze göre sezonla geçirirsiniz. Baki'nin dediği gibi; "Avazeyi bu aleme Davud gibi sal / Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş" Hoş bir seda bıraktıysak ne mutlu bize. Kalın sağlıcakla"