12 yıldır birlikte olan Alper Rende ile Betül Çakmak, dünyaevine girdi. Düğüne çok sayıda ünlü ismin katıldı.

Oyuncu İlker Ayrık, resmi nikâhın kıyılmasından sonra temsili olarak nikâh memuru oldu. Ayrık; "Barışta, savaşta sevgili Betül'ü eşin, yol arkadaşın, hayat arkadaşın ve bence en önemlisi evinin direği olarak, eşin olarak kabul ediyor musun?" sorusunu sordu. Alper Rende coşkulu bir şekilde; "Sonsuza kadar evet" cevabını verdi. Aynı coşkuyla Betül Çakmak da "evet" diyerek, karşılık verdi.

Betül Çakmak yaptığı açıklamada; "Birlikte büyümek ve bütün yaşadığım güzel anları seninle yaşamak istiyorum. İyi ki geldiniz, sizi çok çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Alper Rende de "Çok seviyorum her şeyden en önemlisi. 12 yıldır bugünü bekliyorum arkadaşlar. Eğer Betül ile üniversiteyi kazanıp İstanbul'a gidersek evleniriz dedim. Biz zaten bir ömür boyu eğlenip, mutlu olacağız" dedi.