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        Haberler Gündem Alper Gezeravcı'nın dönüşü başladı! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta Dünya'ya dönecek?

        Alper Gezeravcı dönüyor! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ne zaman dönecek?

        Türkiye tarihinde bir ilke imza atan Alper Gezeravcı, uzaya çıkan ilk Türk oldu. 16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan Gezeravcı'nın Dünya'ya döneceği tarih de belli oldu. Daha önce iki kez hava koşullarından dolayı dönüşü iptal olsa da SpaceX yeni bir tarih duyurdu. İşte, Alper Gezeravcı'nın dönüş tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 07:29 Güncelleme: 08.02.2024 - 07:29
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        • 1

          İlk Türk astronot olan Alper Gezeravcı, 16 Ocak gününde Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı ve 20 Ocak Cumartesi günü TSİ 15.13'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yaptı. Daha önce dönüşleri hava koşulları nedeniyle ertelenen astronotların, Dünya'ya ne zaman döneceği belli oldu. Axiom Space şirketi, astronotların döneceği tarihi ve saati açıkladı. İşte, astronot Alper Gezeravcı'nın dönüş tarihi...

        • 2

          ALPER GEZERAVCI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA DÖNECEK?

          Alper Gezeravcı'nın bugün (7 Şubat Salı) günü dönmesi bekleniyor. SpaceX, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılmasının ardından TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesinin planlandığını duyurdu.

          Şirket, Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti.

        • 3

          GEZERAVCI'NIN DÖNÜŞÜ CANLI YAYIN OLARAK İZLENECEK

          Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş yolculuğuna ilişkin canlı yayınlar Türkiye saati ile (TSİ) 15.00'ten itibaren izlenebilecek.

          Axiom Space'in, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatının ISS'den ayrılması çevrim içi olarak şirketin "axiom.space/live" hesabından takip edilebilecek.

          Bu kapsamda kapının kapanmasına yönelik canlı yayın TSİ 15.00'te yapılacak. Dragon kapsülünün ISS'den ayrılış yayını ise TSİ 16.45'te başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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