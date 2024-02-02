İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, 16 Ocak'ta Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmış ve 20 Ocak Cumartesi günü TSİ 15.13'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yapmıştı. Gezeravcı görevi boyunca 13 deney gerçekleştirdi. Axiom Space şirketi aralarında ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 Misyonu astronotların dönüş saati belli oldu. İşte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ne zaman dönecek? Dragon kapsülü nereye inecek? sorularının yanıtına ilişkin merak edilenler...