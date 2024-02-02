Astronot Alper Gezeravcı'nın dönüş saati belli oldu! Türkiye'nin ilk astronotu ne zaman dönecek?
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, 16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı. Uzayda 13 farklı deney gerçekleştiren Gezeravcı ve ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan döneceği tarih ve saat belli oldu. İşte Alper Gezeravcı'nın uzaydan dönüş saati...
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İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, 16 Ocak'ta Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmış ve 20 Ocak Cumartesi günü TSİ 15.13'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yapmıştı. Gezeravcı görevi boyunca 13 deney gerçekleştirdi. Axiom Space şirketi aralarında ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 Misyonu astronotların dönüş saati belli oldu. İşte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ne zaman dönecek? Dragon kapsülü nereye inecek? sorularının yanıtına ilişkin merak edilenler...
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TÖRENLE UZAYA VEDA EDİYOR
Astronot Alper Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılıyor. Axiom Space şirketi aralarında ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 Misyonu astronotlarının bugün TSİ 17.50'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na düzenlenecek törenle veda edeceğini açıkladı.
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ALPER GEZERAVCI UZAYDAN NE ZAMAN DÖNECEK?
Gezeravcı'nın, 3 Şubat Cumartesi günü Türkiye saatiyle 14.00'te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılması bekleniyor. Ekibin İstasyon'dan ayrılışı Axiom sosyal medya hesabından canlı yayınlanacak.
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