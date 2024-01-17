Alper Gezeravcı kimdir? İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı nereli, kaç yaşında?

UZAYA ÇIKMADAN ÖNCE 14 GÜNLÜK KARANTİNA SÜRESİ GEÇİRDİ!

Uzay misyonunda zorunlu kabul edilen 14 günlük karantina süreci için fırlatmanın gerçekleştirileceği Florida'ya giden Gezeravcı, buradaki amacın herhangi bir hastalığı halihazırda istasyonda görev yapan astronotlara bulaştırmamak olduğunu söyledi.

Gezeravcı, "Dış dünyadan izole edilmiş bir yaşam alanı burası. Bulunduğumuz tesisi terk etmeden bütün ihtiyacımız bize getiriliyor. 8 aylık sürede aldığımız bütün eğitimleri de hem gözden geçirmeye hem tekrar etmeye hem de son operasyonel hazırlık süreçlerine yoğunlaştığımız bir ortamdayız." diye konuştu.

Gündemlerinin çok yoğun olduğunu vurgulayan Gezeravcı, aileleriyle telefonla görüşecek zaman dahi bulamadıklarını söyledi.