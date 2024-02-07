Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı'nın uzaydaki görevi tamamlandı. Gezeravcı, Uzay İstasyonu'nda kaldığı günler boyunca 13 deney gerçekleştirdi. Şimdi ise astronotların Dünya'ya dönmesi planlanıyor. Daha önce iki kez hava koşulları nedeniyle dönüşleri ertelenen astronotlar için yeni bir tarih belirlendi. Alper Gezeravcı ve diğer astronotların 7 Şubat Çarşamba yani bugün dönmesi bekleniyor. Peki, astronot Alper Gerzeravcı'nın dönüşü nereden ve nasıl izlenir? İşte, detaylar...