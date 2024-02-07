Alper Gezeravcı dönüyor! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ne zaman dönecek?
Türkiye tarihinde bir ilke imza atan Alper Gezeravcı, uzaya çıkan ilk Türk oldu. 16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan Gezeravcı'nın Dünya'ya döneceği tarih de belli oldu. İşte, Alper Gezeravcı'nın dönüş tarihi ve saati...
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İlk Türk astronot olan Alper Gezeravcı, 16 Ocak gününde Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı ve 20 Ocak Cumartesi günü TSİ 15.13'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yaptı. Daha önce dönüşleri hava koşulları nedeniyle ertelenen astronotların, Dünya'ya ne zaman döneceği belli oldu. Axiom Space şirketi, astronotların döneceği tarihi ve saati açıkladı. İşte, astronot Alper Gezeravcı'nın dönüş tarihi...
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ALPER GEZERAVCI'NIN DÖNÜŞÜ İKİNCİ KEZ ERTELENDİ!
6 Şubat Salı günü dönüşe geçmesi beklenen astronotların dönüşü bir kez daha ertelendi.
SpaceX tarafından X üzerinden yapılan açıklamada Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğini duyurdu.
Açıklamada, "Florida kıyılarında devam eden elverişsiz hava koşulları nedeniyle Dragon, salı günü Uzay İstasyonu'ndan ayrılma işlemine ara veriyor. Uzay aracı ve Ax-3 mürettebatı sağlıklı durumda ve ekipler bir sonraki kenetlenme fırsatı için hava koşullarını izlemeye devam edecek."
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ALPER GEZERAVCI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA DÖNECEK?
Alper Gezeravcı'nın bugün (7 Şubat Salı) günü dönmesi bekleniyor. SpaceX, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılmasının ardından TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesinin planlandığını duyurdu.
Şirket, Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti.