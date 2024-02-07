Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Alper Gezeravcı dönüyor! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta Dünya'ya dönecek?

        Alper Gezeravcı dönüyor! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ne zaman dönecek?

        Türkiye tarihinde bir ilke imza atan Alper Gezeravcı, uzaya çıkan ilk Türk oldu. 16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan Gezeravcı'nın Dünya'ya döneceği tarih de belli oldu. İşte, Alper Gezeravcı'nın dönüş tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 07:46 Güncelleme: 07.02.2024 - 07:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İlk Türk astronot olan Alper Gezeravcı, 16 Ocak gününde Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı ve 20 Ocak Cumartesi günü TSİ 15.13'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yaptı. Daha önce dönüşleri hava koşulları nedeniyle ertelenen astronotların, Dünya'ya ne zaman döneceği belli oldu. Axiom Space şirketi, astronotların döneceği tarihi ve saati açıkladı. İşte, astronot Alper Gezeravcı'nın dönüş tarihi...

        • 2

          ALPER GEZERAVCI'NIN DÖNÜŞÜ İKİNCİ KEZ ERTELENDİ!

          6 Şubat Salı günü dönüşe geçmesi beklenen astronotların dönüşü bir kez daha ertelendi.

          SpaceX tarafından X üzerinden yapılan açıklamada Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğini duyurdu.

          Açıklamada, "Florida kıyılarında devam eden elverişsiz hava koşulları nedeniyle Dragon, salı günü Uzay İstasyonu'ndan ayrılma işlemine ara veriyor. Uzay aracı ve Ax-3 mürettebatı sağlıklı durumda ve ekipler bir sonraki kenetlenme fırsatı için hava koşullarını izlemeye devam edecek."

        • 3

          ALPER GEZERAVCI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA DÖNECEK?

          Alper Gezeravcı'nın bugün (7 Şubat Salı) günü dönmesi bekleniyor. SpaceX, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılmasının ardından TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesinin planlandığını duyurdu.

          Şirket, Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yem karma makinesine kapılan bekçinin feci ölümü
        Yem karma makinesine kapılan bekçinin feci ölümü
        Artvin'de sel, heyelan, çığ! 1 kişi yaşamını yitirdi
        Artvin'de sel, heyelan, çığ! 1 kişi yaşamını yitirdi
        Aslan, kupada çeyrek finalde!
        Aslan, kupada çeyrek finalde!
        Okan Buruk'tan sol bek açıklaması!
        Okan Buruk'tan sol bek açıklaması!
        Şili'nin eski başkanı Pinera kazada hayatını kaybetti
        Şili'nin eski başkanı Pinera kazada hayatını kaybetti
        Bakan Yerlikaya'dan açıklama
        Bakan Yerlikaya'dan açıklama
        Hamas'tan esir değişikliğine yanıt
        Hamas'tan esir değişikliğine yanıt
        3 kez yargılandı, 3 kez müebbet aldı
        3 kez yargılandı, 3 kez müebbet aldı
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Depremzede Ayşe teyze: Cenazeleri bulduğumuza şükrettik
        Depremzede Ayşe teyze: Cenazeleri bulduğumuza şükrettik
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        Habertürk Anasayfa