Alper Erözer, daha önce söylediği "Pop müziği rap bitirmedi, pop kendini bitirdi" sözleri hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

Evet, Türkiye'de pop müziğin düştüğünü herkes çok iyi biliyor. Çünkü pop müziği popçuların bitirdiğini düşünüyorum. Şarkıları ve müzikleri, her şeyleri aynı. Gençler aynı şeyleri sevmediği için ve sosyal medya kitlesi olduğu için değişiklik gerekiyor. O yüzden sözlerimin arkasındayım.