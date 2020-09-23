Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; "Yerli Justin Bieber" olarak tanınan 16 yaşındaki Alper Erözer, önceki gün Nişantaşı'nda yeni korumasıyla objektiflere takıldı.
Geçtiğimiz günlerde de korumasıyla görüntülenen Erözer, sosyal medyadan kendisine yapılan eleştiriler hakkında açıklamalarda bulundu.
Alper Erözer, "Geçen haftaki benim kendi korumam değildi. O hep yanımda, şoförümdü. Geçici korumamdı. Buradaki ağabey kendi korumam. Kendimi korumak için koruma tuttum. Ne olacağını bilemem sonuçta. Daha önce yaşadığım tatsız şeyler oldu. Tedbir almak istedim. Herkesin kendi düşüncesi, saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Yeni bir albüm hazırlığında olduğunu söyleyen Erzöer, "Türkiye'de pop müziğin sesini değiştirmek istiyorum. Artık gençler pop müziği sevmiyorlar çünkü hep aynı ritimler. Yeni şeyler üretilmediği için bu olayı farklı bir yöne çekip, herkesin sevebileceği değişiklikler yapmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.
Alper Erözer, daha önce söylediği "Pop müziği rap bitirmedi, pop kendini bitirdi" sözleri hakkında ise şu ifadeleri kullandı:
Evet, Türkiye'de pop müziğin düştüğünü herkes çok iyi biliyor. Çünkü pop müziği popçuların bitirdiğini düşünüyorum. Şarkıları ve müzikleri, her şeyleri aynı. Gençler aynı şeyleri sevmediği için ve sosyal medya kitlesi olduğu için değişiklik gerekiyor. O yüzden sözlerimin arkasındayım.
İlginç tarzı ve takılarıyla dikkatleri üzerine çeken Erözer, daha sonra korumasıyla birlikte sarı renkli lüks marka aracına bindi.
Alper Erözer, muhabirlerin "Araba kimin?" sorusuna ise, "Kendim aldım. Bu zamana kadar çok sayıda konsere çıktım. Kazandığım para ile arabamı aldım ama yaşımdan dolayı ehliyetim yok. Kullanamıyorum, şoförüm var. 18 yaşıma girdiğimde kullanacağım. Hayalimde olan arabayı aldım" yanıtını verdi.
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