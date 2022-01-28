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Şarkıcı Alper Erözer'in süpervizörlüğünü üstlendiği 17 şarkının yer aldığı '17' isimli ikinci solo albümü, tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Şarkıcı Erözer, sosyal medya hesabından albümünün hazırlık süreciyle ilgili detayları da paylaştı. Müzik kariyerinde kendi tarzını yaratmayı hedefleyen Alper Erözer, ağırlıklı olarak sözlerini ve müziklerini kendisinin yaptığı ve Eraycan Bozkurt'un da dahil olduğu 17 şarkıdan oluşan ikinci solo albümü '17' Erözer Production etiketiyle yayınlandı.

Genç popçunun prodüktörlüğünü yaptığı '17' albümünde Ferhat Can Özkan, Barış Özdemir, Mert Uğur Ata, Mert Çetin, Ali Hakan Şen gibi isimler var.