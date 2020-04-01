01 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın bir yıl ertelenmesi kararını yerinde bulduklarını söyledi.
Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) toplumsal yaşamı durma noktasına getirdiğini ifade etti.
Salgının Türkiye'de de etkili olduğunu dile getiren Alper Cavit Kabakçı, "Öncellikle koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hastalananlara da acil şifalar diliyorum." dedi.
Kabakçı, salgın nedeniyle spor faaliyetlerinin askıya alındığını hatırlatarak, "Türkiye Kano Federasyonu olarak nisan ayında iki faaliyetimiz bulunuyordu. Durgunsu ve akarsu bahar kupası yarışmalarımız vardı. Ulusal anlamda faaliyetlerimiz çok ciddi etkilenmiş sayılmaz çünkü yarışma sezonumuz nisan ve eylül ayları arasında. Dolayısıyla haziran, temmuz ve ağustos aylarında yurt dışında yapacağımız yarışmalarla ilgili şu an için olumsuz bir durum söz konusu değil." diye konuştu.
Mayıs ayında düzenlenmesi planlanan üç olimpiyat kotası yarışmasının iptal edildiğini vurgulayan Kabakçı, "Çekya, Almanya ve İngiltere'de yapılması plananlanan olimpiyat kota yarışları iptal edildi. Bu sporcularımızı olumsuz etkiledi. Çünkü ekim ayından beri milli takımımız Antalya'da kamp yapıyordu. Şu an kamp yaptığımız otel de kapandı. Dolayısıyla sporcularımızı evlerine göndermek durumunda kaldık. Şu anda sporcularımız evlerinde antrenmanlarına devam ediyor. Evlerine gönderdiğimiz ergometre ile antrenman yapıyorlar." ifadelerini kullandı.
"İNŞALLAH İKİ KOTAYI ALACAĞIZ"
Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 2021 yılına ertelendiğini anımsatarak, "Uluslararası Olimpiyat Komitesinin aldığı erteleme kararını doğru ve yerinde görüyorum. Çünkü insan sağlığı her şeyden önemli. Biz 2021 yılında gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için daha azimli bir şekilde hazırlanacağız ve inşallah hedeflediğimiz iki kotayı alacağız." şeklinde görüş belirtti.
Kabakçı, Türkiye'de salgının yayılmasını önlemek için devletin aldığı kararlar doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini anlatarak, "Salgın sebebiyle izole bir hayat yaşıyoruz. 15 gündür evimizden çıkmıyoruz. Salgından yaşlılarımız, bakıma muhtaç insanlarımız ve işsiz kalan vatandaşlarımız çok etkileniyor. Bu anlamda da çok ciddi yardım kampanyaları yapılıyor. Özellikle Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına biz de ciddi anlamda destek olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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