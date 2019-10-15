Yeni sezon için proje çalışmalarına devam ettiğini dile getiren ünlü oyuncu, Amerika'dan sinema ve dizi teklifleri aldığını ve bunun için Amerika'ya gideceğini dile getirdikten sonra objektiflere poz vererek, kuaföre gitti. Kuaför çıkışı kısa bir alışveriş turuna çıkan Alper atak son hazırlıklarını yaparken gözlerden uzaklaştı.