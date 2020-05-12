Alpay Göltekin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Alpay Göltekin ölüm nedeni nedir? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Kiralış Aşk başta olmak üzere birçok dizi ve filmin bestecisi olan Alpay Göltekin 48 yaşında hayatını kaybetti.

ALPAY GÖLTEKİN ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Göltekin'in bir yıldır beyin tümörü tedavisi gördüğü öğrenildi. Göltekin, yarın Zinrcirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin Yapımcısı Mehmet Bozdağ twitter hesabından, "Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Aşkın Yolculuğu Yunus Emre ve Mehmetçik Kûtulamâre projelerimize müziğiyle ruh katan Alpay Göltekin’i ebediyete uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

ALPAY GÖLTEKİN KİMDİR?

Alpay Göltekin, 2 Nisan 1972 yılında İstanbul'da doğmuştur. Film müziği bestecisi olan Müzisyen Alpay Göltekin Kiralık Aşk, Poyraz Karayel, Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman başta olmak üzere birçok dizi ve filmin müziklerine imza atmıştır. Ünlü müzisyen evli ve bir çocuk babasıydı.