Eyüpspor, Galatasaray'ın 28 yaşındaki savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü bir yıllığına kiraladı. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuz, Galatasaray'dan tecrübeli stoper Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı. Alpaslan Öztürk'e hoş geldin diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz" denildi.

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