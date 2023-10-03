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        Haberler Magazin Oyuncu ve sanatçı Alparslan Türkeş Karaduman'dan acı haber - Magazin haberleri Alparslan Türkeş Karaduman kimdir?

        Alparslan Türkeş Karaduman hayatını kaybetti

        Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından, koreograf, dansçı, oyuncu ve oyun yazarı Alparslan Türkeş Karaduman, vefat etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 11:11 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:06
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        Oyuncu Alparslan Türkeş Karaduman hayatını kaybetti
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        Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından, koreograf, dansçı, oyuncu ve oyun yazarı Alparslan Türkeş Karaduman'dan acı haber geldi. Karaduman, hayata veda etti.

        Alparslan Türkeş Karaduman'ın vefatının ardından Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, "Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından, MDT kurucularından, koreograf, dansçı, oyuncu ve oyun yazarı Alparslan Türkeş Karaduman vefat etmiştir. Ailesine, sevenlerine ve DOB ailesine baş sağlığı ve sabır diliyoruz" mesajını yayınladı.

        Oyuncular Sendikası da "Değerli meslektaşımız Alparslan Türkeş Karaduman hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

        Devlet Tiyatroları resmi Instagram sayfasından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde yaklaşık 35 oyunun koreografi, dans düzeni ve hareket düzeninde görev alan; Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından, MDT kurucularından, koreograf, balet, dansçı, oyun yazarı ve oyuncu olan Alparslan Türkeş Karaduman, hayata veda etti.

        ALPARSLAN TÜRKEŞ KARADUMAN'IN DEVLET TİYATROLARINDA KOREOGRAFİSİNİ YAPTIĞI BAZI OYUNLAR:

        'Düşler Yolu', 'Hayvan Çiftliği', 'Yılın Kadını', 'Moskova Geceleri', 'Gazap Üzümleri', 'Havada Bulut Yok', 'Goya' (Akıl Uyuyunca), 'Vişne Bahçesi', 'Ceviz ile Karınca Dost Olunca', 'Klakson Borazanlar ve Bırtlar', 'Koltuk Düşkünleri', 'Köleler Adası', 'Ayak Bacak Fabrikası'.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da "Alparslan Türkeş Karaduman’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza baş sağlığı diliyorum" dedi.

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        #Alparslan Türkeş Karaduman

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