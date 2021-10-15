Alparslan Özmol'un acı günü

'Çaycı Hüseyin' karakteriyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol'un, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan ve solunum rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören babası Kaşif Coşkun Özmol (87), bugün yaşamını yitirdi.

Ünlü oyuncunun babasının 21 gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Kaşif Coşkun Özmol'un cenazesinin, yarın Gemlik Merkez Asım Kocabıyık Camii'nde öğlen vakti toprağa verileceği belirtildi.

Acı haberi sosyal medya hesabından da duyuran 45 yaşındaki oyuncu, "Babamız Kaşif Coşkun Özmol, hakkın rahmetine kavuşmuştur." ifadelerini kullandı.