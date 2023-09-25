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        Haberler Televizyon Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman başlıyor? 25 Eylül 2023 Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam var mı?

        Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı?

        TRT 1'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezonu bekleniyor. Başrolünde Barış Arduç'un yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu 3. sezonu ile ekranlara dönecek. Yeni sezonu için geri sayım devam ederken "Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman başlayacak, 60. yeni bölüm bu akşam mı?" sorusu gündeme geldi. İşte, 25 Eylül 2023 TRT 1 yayın akışı ile Alparslan Büyük Selçuklu 3. sezon tarihi ile ilgili güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 17:14 Güncelleme: 25.09.2023 - 17:14
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        • 1

          Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Sezon finali öncesi her pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezon tarihi araştırılıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu 60. bölüm bu akşam var mı? İşte, 25 Eylül 2023 TRT 1 yayın akışı...

        • 2

          ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü bu akşam yayın akışında bulunmuyor. Dizinin 3. sezonunun ne zaman başlayacağına lişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Kanalın ya da yapım şirketinin yeni sezon tarihini açıklaması durumunda haberimiz güncellenecek.

        • 3

          25 EYLÜL 2023 TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:45 İncir Ağacı

          06:55 Kalk Gidelim

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          16:05 Diriliş "Ertuğrul"

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Yabancı Sinema "Dangal"

          23:30 Neşet

          01:00 Hayatımın Neşesi

          03:25 Diriliş "Ertuğrul"

          05:25 Son Toplayıcılar

          05:55 Kapanış

        • 4

          ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Alparslan, Selçuklu’nun Ermeni Prensliğiyle ittifak yapması için Kürige ile evlilik hususunda görüşmüştü. Kürige evliliğe sıcak bakmıştı, kızı Luiza’nın da rızası olursa bu işin gerçekleşebileceğini söylemişti. Alparslan ittifak için Luiza ile evlenecek mi? Luiza bu evliliği kabul edecek mi? Seferiye, Alparslan’ın Ermeni Prensliğine yaptığı ziyaretten dolayı kahrolmuş ve sarayı terk etmişti. Seferiye, Alparslan’ın Luiza ile evliliğine rıza göstermeyecek ama Selçuklu’nun istikbali için bağrına taş basıp oturacak. Alparslan, Seferiye’nin bu durumu karşısında onun karşısına çıkıp Seferiye ile konuşacak.

        • 5

          Alparslan bütün meselelerini halledip Ani Seferinin hareket emrini verecek ve Ani’ye yürüyecek. Diyojen, Alparslan’ı durdurmak için hamlelerini harekete geçirecek. Leon ise bu mücadeleden mahrum kalmamak ve tekrar Kayzerin gözüne girebilmek için hapisten kaçmanın yollarını arayacak. Leon, Alparslan’ı durdurmak isteyecek fakat ne Diyojen ne de Leon Alparslan’ı durdurabilecektir. Alparslan gözünü diktiği Ani burçlarına Selçuklu sancağını asacak ve Ani, Türk’ün olacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
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