Alpagut Süleyman’ı kurtarmak için her şeyi göze alacak mı? Hacerülesved’in büyük parçasını eline geçiren Büveyhiler, Arslan Besasiri eliyle bunu Fatımî Halifesine gönderecek, İslâm’ın birliğini sağladıklarını iddia edeceklerdir. Abbasî Halifesi ise bu durumu kendi lehlerine çevirmek istemektedir. Tuğrul ile yaptıkları görüşmede bu görev için Alparslan’ı görevlendirmeye karar verirler.



Alparslan hastalığının da şifası için Bağdat’a gidecek hem şifa bulacak hem de Hacerülesved’i Arslan Besasiri’den almaya çalışacaktır. Vaspurakan’da boşluktan yararlanmaya çalışan Arslan Yusuf ihtilal yapma derdindedir. Bu konuda kendisine yardımcı olmak için Buharalı komutanları çağırır. Seferiye bu durumda ne yapacak, babasının yanında mı karşısında mı duracak?