Büyük duvarın yıkılmasıyla şok yaşayan Leon, Ani’nin müdafaasıyla ilgili başka planlar kurmaktadır. Bunlardan en önemlisi Avar üzerine kurduğu plandır. Avar’ı mankurtlaştıran Leon, onu Alparslan’ın üstüne salacak ve Avar’ın Alparslan’ı öldürmesini bekleyecektir. Avar, Alparslan’ı öldürecek mi, yoksa kendine gelip Leon’un oyununu bozacak mı? Seferiye ise galeyana gelen Hristiyan halkı sakinleştirmek için Piskopos’un kendine gelmesini beklemekte, onu her ne pahasına olursa olsun koruma derdindedir. Onun konuşması halkı sakinleştirecektir. Seferiye iç huzuru sağlayabilecek mi, yoksa yeni bir oyunla karşı karşıya mı kalacak?