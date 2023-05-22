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Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? 22 Mayıs 2023 TRT 1 yayın akışı ile Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?

Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan: Büyük Selçuklu neden yok?

Her hafta Pazartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Alparslan: Büyük Selçuklu, bu akşam yayın akışında özel bölümüyle bulunuyor. Yeni bölümün yayınlanmaması sebebiyle seyirciler "Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 22 Mayıs 2023 TRT 1 yayın akışı ile Alparslan: Büyük Selçuklu 57. yeni bölümün yayın tarihine ilişkin ayrıntılar...

Giriş: 22.05.2023 - 16:01 | Güncelleme: ABONE OL
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  • TRT 1'de yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi bu akşam yayın akışında özel bölümüyle yer alıyor. Bu hafta yeni bölümü yayınlanmayacak dizinin izleyicilerinin gözü "Alparslan: Büyük Selçuklu neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorusuna çevrilmiş durumda. İşte konuya dair güncel bilgiler haberimizde...

  • ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM VAR MI?

    Alparslan: Büyük Selçuklu, bugün TRT 1'de saat 21.00'de ekranlara gelecek Cumhurbaşkanı Özel Yayın'ı sebebiyle yayınlanmayacak. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, özel bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. 

    Alparslan: Büyük Selçuklu, 57. yeni bölümünün haftaya 29 Mayıs Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.

  • ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Leon’un kendilerini engellemek için diktiği büyük duvarı patlatarak Ani yolundaki en büyük engeli aşan Alparslan’ı durduracak bir güç kalmamıştır. Bütün gücüyle Ani seferine hazırlanan Alparslan’ın Merdan’ın ihanetinden haberdar olması işleri zorlaştırır ve Alparslan, Merdan’ın hükmünü verir. Alparslan, Merdan’ı öldürecek mi, yoksa onu sürgün edip artık ayağına dolanmasına izin vermeyecek mi? Kavurd kardeşi ve oğlu arasındaki bu mücadelede nasıl saf tutacak? Siyasetine devam edip kardeşinden yana mı olacak, yoksa oğlunu koruyacak mı? Gürcistan krallığı tahtına Bagrat’tan sonra Liparitler oturmak istemektedir, ancak Alparslan Bagrat’ın kardeşi Dimitri’nin tahtına oturtarak Gürcistan’ı Ani seferi öncesinde kontrolü altına almak ister. Alparslan bu emelini gerçekleştirebilecek mi, Gürcistan’ın yeni kralı kim olacak? 

  • Büyük duvarın yıkılmasıyla şok yaşayan Leon, Ani’nin müdafaasıyla ilgili başka planlar kurmaktadır. Bunlardan en önemlisi Avar üzerine kurduğu plandır. Avar’ı mankurtlaştıran Leon, onu Alparslan’ın üstüne salacak ve Avar’ın Alparslan’ı öldürmesini bekleyecektir. Avar, Alparslan’ı öldürecek mi, yoksa kendine gelip Leon’un oyununu bozacak mı? Seferiye ise galeyana gelen Hristiyan halkı sakinleştirmek için Piskopos’un kendine gelmesini beklemekte, onu her ne pahasına olursa olsun koruma derdindedir. Onun konuşması halkı sakinleştirecektir. Seferiye iç huzuru sağlayabilecek mi, yoksa yeni bir oyunla karşı karşıya mı kalacak?

  • 22 MAYIS 2023 TRT 1 YAYIN AKIŞI 

    05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    06:00 Adını Sen Koy

    08:45 Bu Toprağın Sesi

    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

    13:15 Kalk Gidelim

    16:20 Seksenler

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

    21:00 Cumhurbaşkanı Özel Yayın

    23:00 Teşkilat

    02:20 Kalk Gidelim

    04:15 Seksenler

    06:05 Kapanış

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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